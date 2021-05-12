Galatasaray'ın gizli kahramanı Fernando Muslera

Galatasaray, Denizli'de farklı kazandı ama ilk 20 dakika içerisinde Denizli'den Hasan'ın iki kritik şutunu kurtaran Fernando Muslera, kâbus gibi bir akşamın yaşanmasına en baştan engel oldu

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gizli kahramanı Fernando Muslera
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12 Mayıs 2021 08:41
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray, Denizlispor karşısında farklı kazandı ama ilk golü atmadan önce ev sahibi çok tehlikeli ataklar yarattı. Sarı-Kırmızılılar'da bu anlarda kaptan Fernando Muslera, kalesinde adeta devleşti.

Denizli, Aslan'ın kalesinde özellikle sol taraftan ciddi ataklar geliştirdi. Burada da başrolü oynayan isim, Hasan Ayaroğlu'ydu. İlk 20 dakika içerisinde Hasan, sol kanattan iki kez Muslera'nın koruduğu kaleyi yokladı.

Uruguaylı file bekçisi, yakın mesafeden gelen iki topu da kurtararak, mutlak golleri önledi. İkinci yarıda kalan bölümde sıkıntı yaşamayan deneyimli kaleci, arkadaşlarını da daha fazla gol atmaları adına motive ederek, hızlı oynamalarını istedi.

Muslera, 90 dakikayı kalesine gelen 3 şutun 2'sini kurtararak tamamladı. 

 


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