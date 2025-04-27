Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!

Galatasaray Leverkusen'in başarılı orta sahası ile önümüzdeki hafta bir kez daha görüşecek. Aslan sezon sona ermeden transferi bitirmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
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27 Nisan 2025 11:13
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, bir süredir Alman Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 32 yaşındaki İsviçreli orta saha Granit Xhaka için girişimlerini sürdürüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ HAMLE

Galatasaray, transferini çok istediği yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir hamle daha yapacak. Sarı-Kırmızılı kurmayların önümüzdeki hafta Granit Xhaka'nın menajeri ile bir araya geleceği ve pazarlıklarını sürdüreceği öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk da tecrübeli oyuncunun transferini çok istiyor.

68.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray Yönetimi bu transferi sezon sona ermeden sonlandırmak istiyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Aslan'ın Xhaka ile görüşmelerini tamamladıktan sonra Leverkusen ile de temasa geçecek. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu sezon 46 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.

İTALYANLAR DA PUSUDA

İsviçreli yıldız Xhaka'yı Galatasaray dışında İtalyan kulüpleri de transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu henüz net olarak kararını açıklamadı. 

 
 

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