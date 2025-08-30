30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Galatasaray'ın B planı: Onyedika

Hakan Çalhanoğlu transferinde yaşanabilecek aksiliklere karşı Galatasaray, alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı Raphael Onyedika'yı kadroya katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın B planı: Onyedika
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı yedek planını devreye soktu. Sarı-kırmızılı yönetim, Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki Raphael Onyedika ile temaslarını sürdürüyor.

OKAN BURUK'UN İSTEĞİ

Teknik direktör Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmemesi durumunda Onyedika'nın kadroya katılmasını yönetime iletti.


SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray yönetimi, Onyedika transferinde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Bu formül, hem maliyetin kontrol altında tutulmasını sağlayacak hem de oyuncunun performansına göre kalıcı transferin yapılmasına olanak tanıyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ TAKVİYE

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi öncesi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu nedenle mutlaka bir takviye yapmayı planlıyor.

ONYEDIKA'NIN GÜNCEL DURUMU

Nijeryalı orta saha, Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmeli. Geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maçta görev yapan Onyedika, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
