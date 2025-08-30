Galatasaray'ın B planı: Onyedika

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı yedek planını devreye soktu. Sarı-kırmızılı yönetim, Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki Raphael Onyedika ile temaslarını sürdürüyor.
OKAN BURUK'UN İSTEĞİ
Teknik direktör Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmemesi durumunda Onyedika'nın kadroya katılmasını yönetime iletti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray yönetimi, Onyedika transferinde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Bu formül, hem maliyetin kontrol altında tutulmasını sağlayacak hem de oyuncunun performansına göre kalıcı transferin yapılmasına olanak tanıyacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ TAKVİYE
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi öncesi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu nedenle mutlaka bir takviye yapmayı planlıyor.
ONYEDIKA'NIN GÜNCEL DURUMU
Nijeryalı orta saha, Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmeli. Geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maçta görev yapan Onyedika, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
