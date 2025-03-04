Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu

Galatasaray'da yönetimin kestiği San Mames pastasına, Torreira'nın ilk AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlediği doğum günü partisinin sosyal medyaya düşen görüntüleri tuz biber ekti. Yeni transferlerin kötü performansı ve sahadaki olumsuz performanslar da pastanın adeta çileği oldu.

Haber; Sözcü
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Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
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04 Mart 2025 10:16
Son güncelleme 04 Mart 2025 10:19
Manchester City'de Pep Guardiola'nın oyun anlayışı çöktü. Çünkü rakipleri artık çözüm üretiyor. Pep gibi Okan Buruk'un da son iki yılda şampiyon yapan prese dayalı oyun sistemi artık sonuç üretmiyor.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Buruk'un sorunu, alternatif bir oyun anlayışı yok. Oyuncuları da eski sistemi oynamak istemiyor.

Okan Buruk, takımın jokerleri Barış Alper, Kaan, Berkan gibi isimleri birkaç bölgede kullanıp, bu oyunculardan maksimum verim alıyordu. Ama o günler artık geride kaldı. Okan Buruk'un bu sezon takıma hiçbir dokunuşu yok. Takıma kazandırdığı isim yok. Hatta elindeki futbolcuları da yitirdi.

PASTALAR - PARTİLER

Bu sezon "G.Saray" denince akla pasta-parti geliyor. Pastanın sorumlusu yönetim. Avrupa Ligi pastası kesilmesi unutulamıyor. Üstüne Torreira'nın AZ Alkmaar maçı öncesi verdiği parti takımdaki ciddiyeti yeniden sorgulattı. Kritik dönemde sosyal medyaya düşen o görüntüleri, taraftarlar kabullenemiyor.

TRANSFERLER FİYASKO

Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Frankowski ve tabii ki kötü gidişin sembolü haline gelen Cuesta devre arasında transfer edildi ve verimsiz oldu. Cuesta'nın Okan Buruk ile yıldızı barışmadığı için Galatasaray'dan ayrılan Nelsson'un yerine 8 milyon Euro'ya transfer edilmesi, ciddi soru işaretlerine yol açıyor.

NEREDESİN EY YÖNETİM

Galatasaray'da kim eleştiriliyorsa yalnız kalıyor. Mertens mi hedefte, tek başına savaşıyor. Şimdi Okan Buruk hedef tahtasında, teknik adamın yanında kimse yok. Başarısız sonuçların ardından Sportif AŞ Başkanvekilleri, sus pus oldu.

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