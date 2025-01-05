Galatasaray'ın 21 milyon euro'luk teklifine ret!

Galatasaray, Georges Mikautadze için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk teklifte bulundu. Lyon, bu teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın 21 milyon euro'luk teklifine ret!
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05 Ocak 2025 13:05
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yeni bir iddia gündeme geldi.

Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

LYON KABUL ETMEDİ

Lyon, Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Mikautadze'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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