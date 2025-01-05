Galatasaray'ın 21 milyon euro'luk teklifine ret!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yeni bir iddia gündeme geldi.
Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
LYON KABUL ETMEDİ
Lyon, Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Mikautadze'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
LYON KABUL ETMEDİ
Lyon, Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Mikautadze'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.