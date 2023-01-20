Galatasaray ile Antalyaspor 54. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü 54. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.



Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.



Galatasaray son 13 maçta mağlup olmadı



Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.



Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.



İstanbul'daki maçlar



İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.



Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.





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