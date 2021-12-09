Galatasaray ikinci olursa muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik mücadelesi veren Galatasaray'ın ikinci olması durumunda çekilecek kuradaki muhtemel rakipleri netleşiyor.



Sarı kırmızılı takım Lazio maçını berabere bitirir veya kazanırsa E Grubu'nu lider tamamlayarak direkt olarak son 16'ya adını yazdıracak ancak kaybetmesi halinde 2. olarak tur atlayacak ve son 16 öncesi bir tur daha oynamak zorunda kalacak.



Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nin çıkması nedeniyle statüsü değişen UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından liderler direkt son 16'ya giderken, ikinci olan 8 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan 8 takım aralarında eşleşerek son 16 mücadelesi verecek.



Galatasaray'ın grubu ikinci sırada bitirmesi halinde muhtemel rakipleri ise şöyle:



- Atalanta veya Villarreal

- Porto

- Dortmund

- Red Bull Leipzig

- Barcelona

- Sevilla

- Zenit

- Sheriff





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