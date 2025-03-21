Galatasaray için altın fırsat; tarihi fark

Galatasaray'ın olası şampiyonluğunda Fenerbahçe ile aradaki fark ilk kez 6'ya çıkmış olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray için altın fırsat; tarihi fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 11:38
Süper Lig'de bu sezon müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için müthiş bir savaş veriyor.

Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olduğu taktirde 25. şampiyonluğunu yaşayacak ve 5. yıldızı takacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda ise Sarı-Lacivertliler, 20. kez mutlu sona ulaşacak ve 4. yıldız formasına işlenecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk farkı hiçbir zaman 5'in üzeri çıkmadı. Sarı- Kırmızılılar, 24 şampiyonlukla Fenerbahçe'den 5 kez daha fazla şampiyonluk sevinci yaşadı.

11 YILDIR OLAMIYOR

Cimbom sezon sonunda üst üste 3. şampiyonluğunu ilan ederse fark ilk kez 6'ya çıkmış olacak ve Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanacak. 1985 yılında Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın ise 6 şampiyonluğu vardı.

Galatasaray, son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye fark atmış oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamıyor. Ligde bu sezon şampiyon olacak takım dengeleri bir anlamda değiştirmiş olacak. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery