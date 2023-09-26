Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Olimpiyat'taki maçı sarı-kırmızılı takım 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de üst üste 13. maçında da ağları sarsmaya başladı.
Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı ise karşılaşmaya damga vurdu. 35. dakikada kazanılan penaltıyı Icardi, Kerem'e bıraktı. Kerem, bu penaltıyı pasla kullandı. Icardi boş pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
FUTBOLCULAR YEŞİLE BOYANDI!
Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı. Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı." ifadelerini kullandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 hafta sonunda 16 puana ulaştı. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin 7. haftasında cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İstanbulspor, sahaında Antalyaspor'u konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN 5 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş kadroda yer almazken, Sergi Oliveira ile Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yedeklerinde ise Sergi Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Wilfreid Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakambu yer aldı.
İKİ FUTBOLCU STATÜYE TAKILDI
Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
ZIYECH KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, dinlendirme amacıyla Ziyech'i kadroya almadıklarını söyledi.
KAAN AYHAN İLKİ YAŞADI
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın başlangıç 11'inde görev aldı.
Kaan Ayhan, ligde daha önce forma giydiği 4 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.
OLCAY DEMİR KENARDA
İstanbulspor, Galatasaray maçına takım antrenörlerinden Olcay Demir yönetiminde çıktı.
Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Fatih Tekke ile pazartesi yollarını ayırmıştı.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Galatasaray, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maça baskılı başladı. Henüz ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kurtardı.
3. dakikada ise Mertens'in yakın mesafeden vuruşu yandan dışarıya gitti. Belçikalı yıldız, 7. dakikada ceza sahasından şansını denedi. Mertens'in şutu üst direkten geri döndü.
21. dakikada gelişen Galatasaray atağında Angelino'nun sol kanattan ortasında Tete arka direkte boş pozisyonda kaldı. Brezilyalı futbolcu, istediği kafa vuruşunu yapamadı ve zayıf vuruşu kaleci Jensen'de kaldı.
OLİMPİYAT STADYUMU'NDA İNANILMAZ ANLAR!
Galatasaray, İstanbulspor maçının 35. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Icardi topu almak isterken Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda Icardi topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Milli futbolcu, penaltıyı pasla kullandı ve Icardi'yi gördü. Arjantinli golcü, bu pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
ICARDI BU KEZ ATTI
Penaltı pozisyonunu kaçıran Mauro Icardi, 42. dakikada sahneye çıktı. Bu dakikada Kerem'in sol çizgiden ceza sahasına ortasında topla buluşan Icardi, köşeye sert bir şut gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
OKAN BURUK'UN ZAHA HAMLESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 56. dakikada Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü. Bu dakikada Galatasaray'da Dries Mertens kenara geldi.
İSTANBULSPOR TEHLİKESİ
İstanbulspor, ikinci yarıda ilk yarının aksine rakip kalede daha fazla gözükmeye çalıştı. 60. dakikada Mendy Mamadou, Torreira'dan sıyrılıp ortaladı. Ethemi'nin ceza sahası içinden şutu üstten auta gitti.
KEREM DİREĞİ GEÇEMEDİ
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 67. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Kerem'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
ABDÜLKERİM ATTI, OFSAYT
Galatasaray, 79. dakikada bir gol daha buldu. 78. dakikada oyuna giren Barış Alper'in sağdan ortasında Abdülkerim arka direkte topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle Abdülkerim'in golü iptal edildi.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.
8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.
21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.
42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Traore'nin ortasında penaltı noktası civarındaki Ethemi, gelişine şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.
67. dakikada Tete'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, top üst direkten döndü.
79. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Zaha'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, sağ çaprazda bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe gelen topu Abdülkerim ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen önce gol kararı verirrken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Abdülkerim'in ofsaytta olduğu tespit edildi.
82. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ndao (Dk. 61 Sambissa), Loshaj (Dk. 90+1 Eslem Öztürk), Rroca, Ethemi (Dk. 71 Jackson), Mamadou (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Traore (Dk. 71 Muammer Sarıkaya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 84 Nelsson), Kerem Demirbay (Dk. 78 Oliveira), Tete (Dk. 78 Bakambu), Mertens (Dk. 56 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Gol: Dk. 42 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 86 Kaan Ayhan, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 90+4 Rroca (İstanbulspor)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de üst üste 13. maçında da ağları sarsmaya başladı.
Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı ise karşılaşmaya damga vurdu. 35. dakikada kazanılan penaltıyı Icardi, Kerem'e bıraktı. Kerem, bu penaltıyı pasla kullandı. Icardi boş pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
FUTBOLCULAR YEŞİLE BOYANDI!
Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı. Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı." ifadelerini kullandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 hafta sonunda 16 puana ulaştı. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin 7. haftasında cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İstanbulspor, sahaında Antalyaspor'u konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN 5 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş kadroda yer almazken, Sergi Oliveira ile Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.
Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yedeklerinde ise Sergi Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Wilfreid Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakambu yer aldı.
İKİ FUTBOLCU STATÜYE TAKILDI
Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
ZIYECH KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, dinlendirme amacıyla Ziyech'i kadroya almadıklarını söyledi.
KAAN AYHAN İLKİ YAŞADI
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın başlangıç 11'inde görev aldı.
Kaan Ayhan, ligde daha önce forma giydiği 4 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.
OLCAY DEMİR KENARDA
İstanbulspor, Galatasaray maçına takım antrenörlerinden Olcay Demir yönetiminde çıktı.
Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Fatih Tekke ile pazartesi yollarını ayırmıştı.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Galatasaray, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maça baskılı başladı. Henüz ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kurtardı.
3. dakikada ise Mertens'in yakın mesafeden vuruşu yandan dışarıya gitti. Belçikalı yıldız, 7. dakikada ceza sahasından şansını denedi. Mertens'in şutu üst direkten geri döndü.
21. dakikada gelişen Galatasaray atağında Angelino'nun sol kanattan ortasında Tete arka direkte boş pozisyonda kaldı. Brezilyalı futbolcu, istediği kafa vuruşunu yapamadı ve zayıf vuruşu kaleci Jensen'de kaldı.
OLİMPİYAT STADYUMU'NDA İNANILMAZ ANLAR!
Galatasaray, İstanbulspor maçının 35. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Icardi topu almak isterken Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda Icardi topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Milli futbolcu, penaltıyı pasla kullandı ve Icardi'yi gördü. Arjantinli golcü, bu pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
ICARDI BU KEZ ATTI
Penaltı pozisyonunu kaçıran Mauro Icardi, 42. dakikada sahneye çıktı. Bu dakikada Kerem'in sol çizgiden ceza sahasına ortasında topla buluşan Icardi, köşeye sert bir şut gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
OKAN BURUK'UN ZAHA HAMLESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 56. dakikada Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü. Bu dakikada Galatasaray'da Dries Mertens kenara geldi.
İSTANBULSPOR TEHLİKESİ
İstanbulspor, ikinci yarıda ilk yarının aksine rakip kalede daha fazla gözükmeye çalıştı. 60. dakikada Mendy Mamadou, Torreira'dan sıyrılıp ortaladı. Ethemi'nin ceza sahası içinden şutu üstten auta gitti.
KEREM DİREĞİ GEÇEMEDİ
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 67. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Kerem'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
ABDÜLKERİM ATTI, OFSAYT
Galatasaray, 79. dakikada bir gol daha buldu. 78. dakikada oyuna giren Barış Alper'in sağdan ortasında Abdülkerim arka direkte topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle Abdülkerim'in golü iptal edildi.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.
8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.
21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.
42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Traore'nin ortasında penaltı noktası civarındaki Ethemi, gelişine şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.
67. dakikada Tete'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, top üst direkten döndü.
79. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Zaha'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, sağ çaprazda bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe gelen topu Abdülkerim ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen önce gol kararı verirrken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Abdülkerim'in ofsaytta olduğu tespit edildi.
82. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ndao (Dk. 61 Sambissa), Loshaj (Dk. 90+1 Eslem Öztürk), Rroca, Ethemi (Dk. 71 Jackson), Mamadou (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Traore (Dk. 71 Muammer Sarıkaya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 84 Nelsson), Kerem Demirbay (Dk. 78 Oliveira), Tete (Dk. 78 Bakambu), Mertens (Dk. 56 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Gol: Dk. 42 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 86 Kaan Ayhan, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 90+4 Rroca (İstanbulspor)