Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakan tablo: 22 gol

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakan tablo: 22 gol
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20 Şubat 2025 23:31
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.


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