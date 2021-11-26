Galatasaray grubunu nasıl lider bitirir?

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.



Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.



E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.



UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.





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