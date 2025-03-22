Galatasaray, gelirde rakiplerini solladı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, sahada olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir çıkış yakaladı. Ezeli rakiplerini geride bırakan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışacak seviyeye ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, gelirde rakiplerini solladı
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22 Mart 2025 11:25
Galatasaray Mağazacılık AŞ, 85 milyon euro ciro elde ederek rekor kırdı. Son yıllarda mağaza sayısını artıran kulüp, online satış kanallarına yaptığı yatırımlarla satış adetlerini de önemli ölçüde yükseltti.

2021-2022 sezonunda 1,5 milyon adet olan satış bu sezon 4,8 milyona ulaştıran Galatasaray, özellikle kadın ve bebek ürünlerinde çeşitliliğin artırılması sayesinde kârlılığını iki katına çıkardı.

Türkiye'de 105 mağaza hedefine ilerleyen Galatasaray, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde de satışa başlayacak. Bu büyük atılım, UEFA'nın yayınladığı gelir listesine de yansıdı ve Galatasaray, 85 milyon euro satışla Avrupa'da ilk 10 kulüp arasına girdi.

STADYUM GELİRLERİNDE PATLAMA

Mağazacılıkta yakalanan başarı, stadyum gelirlerine de yansıdı.

-VIP koltuk satışlarından 700 milyon TL gelir hedefleniyor.

-Yeni sezon kombine satışlarıyla birlikte bu rakamın rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA HEDEFİ

Galatasaray, bu sezon da şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Yönetim, Avrupa'nın devleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurmak için gelirlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. 

 
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