Galatasaray, Fethi Sekin'in oğlunu transfer etti!

Galatasaray, Altay'da forma giyen şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i (18) kadrosuna kattı.

Haber; DHA
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Galatasaray, Fethi Sekin'in oğlunu transfer etti!
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16 Şubat 2024 11:28
Son güncelleme 16 Şubat 2024 11:47
İzmir'de 5 Ocak 2017'de adliyeye yapılan terör saldırısında kahramanca canını hiçe sayarak teröristleri engelleyip büyük bir kayıp yaşanmasını önleyen Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Daha önce verdiği bir röportajda Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyleyip, "Babam benimle gurur duyardı, beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullanan Burak'ın hayali gerçekleşti.

Altay'ın altyapısında 2019'dan bu yana oynayıp bu sezon U19 takımında görev yapan 18 yaşındaki santrfor, 14 Şubat'ta Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray daha önce de Burak'ı istemiş ancak Burak'ın yaşının küçük olması nedeniyle İzmir'de ailesiyle kalmasına karar verilmişti.

Genç santrfor geçtiğimiz yıllarda U14 ve U16 Milli Takımı'na da davet edilmişti. Burak Tolunay Sekin, yeni kulübünde profesyonel olmak için mücadele verecek.





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