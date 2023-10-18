Galatasaray, Fenerbahçe maçında izledi, alıyor!

Sergio Oliveira ile devre arasında yolları ayırması beklenen Galatasaray'ın bu mevki için Nordsjaelland'de oynayan Mohamed Diomande ile ilgilendiği öğrenildi. Scoutların olumlu rapor verdiği Fildişili için ocakta hamle yapılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Galatasaray, Fenerbahçe maçında izledi, alıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2023 10:54
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürüdüyor.

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak isteyen Sarı Kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.

FENER'E KARŞI İZLEDİLER

Galatasaray'ın Nordsjaelland forması giyen Filidişili orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Scout ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi.

Scoutların oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Galatasaray devre arasında Oliveira ile yollarını ayırması durumunda Diomande için ocak ayında hamle yapacağı belirtildi.




 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery