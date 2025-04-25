Galatasaray, Eyüp deplasmanında Sallai'ye güveniyor

Şampiyonluk yarışında pazar günü Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray'da, sarı kart cezalısı Barış'ın yokluğunda formayı Sallai giyecek. Türkiye Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, aynı pozisyonda görev yapıp 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Eyüp deplasmanında Sallai'ye güveniyor
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25 Nisan 2025 09:05
Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en zorlu virajlardan birine pazar günü Eyüpspor deplasmanında giriyor.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligde sergilediği etkileyici performansla dikkat çekerken, Sarı-Kırmızılılar hem puan kaybı yaşamamak hem de Fenerbahçe ile arasındaki farkı koruyup belki de açmak için galibiyet hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, son haftalarda sahaya çıkan ve galibiyet serisi yakalayan kadroyu büyük ölçüde bozması beklenmiyor. Ancak cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, zorlu maçta önemli bir eksik olacak.

ALTERNATİF AHMED KUTUCU

Barış'ın yokluğunda görev alacak isim ise kupada aynı bölgede oynayıp 2 golle yıldızlaşan Sallai olacak.

Macar oyuncunun alternatifi olarak ise devre arasında Eyüpspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Ahmed Kutucu düşünülüyor.



 
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