Galatasaray, Eren Elmalı için gaza bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı için girişimlerini sıklaştırdı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Eren Elmalı için gaza bastı
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06 Ocak 2025 17:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferi için gaza bastı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı.

EREN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı. 

Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan milli futbolcu, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.

24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
 
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