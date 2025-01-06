Galatasaray, Eren Elmalı için gaza bastı

ulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı.



Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan milli futbolcu, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.



24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.





Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sol bek transferi için gaza bastı.Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı.Habere göre; Eren, k