Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!

Galatasaray yönetiminin bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde taraflar arasında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon euroya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.
25 MİLYON EUROYA YÜKSELTİLECEK
Yönetimin Avrupa takımlarının radarında bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini 25 milyon euroya çıkaracağı belirlendi.
19 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Yunus 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı. Yıldız ismin 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon euroya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.
25 MİLYON EUROYA YÜKSELTİLECEK
Yönetimin Avrupa takımlarının radarında bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini 25 milyon euroya çıkaracağı belirlendi.
19 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Yunus 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı. Yıldız ismin 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.