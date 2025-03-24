Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!

Galatasaray'ın yeni sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 2 milyon euro civarında olacak. Kontratta yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de 25 milyon euroya çıkarılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
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24 Mart 2025 10:30
Galatasaray yönetiminin bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde taraflar arasında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon euroya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.

25 MİLYON EUROYA YÜKSELTİLECEK

Yönetimin Avrupa takımlarının radarında bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini 25 milyon euroya çıkaracağı belirlendi.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Yunus 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı. Yıldız ismin 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.  

 
 

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