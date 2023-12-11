Galatasaray, Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi harekete geçti.
Bayern Münih deplasmanındaki karşılaşma başta olmak üzere, bazı kritik anlarda hakem kararlarının mağduru olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, İsrail'in Filistin ablukası nedeniyle de Türk takımlarının haksızlığa uğradığı inancında.
UEFA'YA DOSYA!
Pankartlar nedeniyle ceza! Son olanak Manchester United maçında Filistin lehine açılan ve barış mesajları içerin biri Türkçe, ikisi İngilizce pankart için UEFA disiplin kuruluna sevk edilen sarı-kırmızılılar, Danimarka deplasmanı öncesi de hayli tedirgin. Kopenhag'da oynanacak tarihi maçta hak gaspına uğramaktan çekinen Dursun Özbek'in ekibi, olası bir adaletsizlik durumunda çok kalın bir dosya ile UEFA'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor!
Bayern Münih deplasmanındaki karşılaşma başta olmak üzere, bazı kritik anlarda hakem kararlarının mağduru olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, İsrail'in Filistin ablukası nedeniyle de Türk takımlarının haksızlığa uğradığı inancında.
UEFA'YA DOSYA!
Pankartlar nedeniyle ceza! Son olanak Manchester United maçında Filistin lehine açılan ve barış mesajları içerin biri Türkçe, ikisi İngilizce pankart için UEFA disiplin kuruluna sevk edilen sarı-kırmızılılar, Danimarka deplasmanı öncesi de hayli tedirgin. Kopenhag'da oynanacak tarihi maçta hak gaspına uğramaktan çekinen Dursun Özbek'in ekibi, olası bir adaletsizlik durumunda çok kalın bir dosya ile UEFA'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor!