Galatasaray'dan Skriniar resti!

Milan Skriniar'ı gözüne kestiren Galatasaray yönetimi yarım sezon için teklifini yeniledi. Cimbom, hem PSG'den hem de Skriniar'dan bir an önce karar vermesini istedi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Skriniar resti!
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20 Ocak 2025 09:33
Bu sezon tüm kulvarlarda bileği bükülmeyen ancak kalesini de gole kapatmakta güçlük çeken G.Saray'da savunmaya önemli bir takviye yapılması bekleniyor.

Listenin ilk sırasındaki isim ise PSG'den ayrılması beklenen Milan Skriniar'dan başkası değil.

Teknik direktör Okan Buruk'un üçlü savunma oynatmak için transferini çok istediği Slovak oyuncu için vites yükseltildi.

GALATASARAY RESTİ ÇEKTİ

Artık zaman kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar hem kulübü PSG'ye hem de oyuncuya rest çekti.

Ligin bitimine yarım sezondan az kalmasına karşın oyuncunun maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını ödemeyi taahhüt eden yönetim, gelecek yanıta göre rotasını çizecek.

Avrupa'da çok sayıda takımdan teklif alan Skriniar'ın kafası karıştığı için süreç uzasa da bu hafta netlik kazanması bekleniyor. 

 
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