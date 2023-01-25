Galatasaray'dan sıra dışı istatistik

Galatasaray'ın bu sezonki sonuçlarında dikkat çeken istatistik... Galatasaray, lig ve kupadaki 23 maçta 18 kez kazandı. 13 galibiyet dikkat çekici sonuçlarla bitti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan sıra dışı istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2023 13:36
Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 23 maça çıktı. Sarı-kırmızılıların bu maçlarda aldığı 18 galibiyetlerin çoğu tek farklı skorlarla geldi.

Galatasaray, ligdeki 14 galibiyetin 10'unu; kupadaki 4 galibiyetin de 3'ünü tek farklı (1-0, 2-1, 3-2) skorlarla aldı. Aslan'ın galip geldiği 18 maçın 9'u 2-1 bitti. Okan Buruk'un takımı üç kez 1-0, bir kez de 3-2 kazandı.

Aslan ligde 45 puanla liderlik koltuğunda otururken, 30 puanı tek farklı galibiyetlerle hanesine yazdırdı. Galatasaray tek farklı galibiyetler dışında ligde bir kez 7-0 (Başakşehir), bir kez 4-0 (Hatayspor), bir kez 3-0 (Fenerbahçe), bir kez de 2-0 (Fatih Karagümrük) kazandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ