Galatasaray'dan sıra dışı istatistik

Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 23 maça çıktı. Sarı-kırmızılıların bu maçlarda aldığı 18 galibiyetlerin çoğu tek farklı skorlarla geldi.



Galatasaray, ligdeki 14 galibiyetin 10'unu; kupadaki 4 galibiyetin de 3'ünü tek farklı (1-0, 2-1, 3-2) skorlarla aldı. Aslan'ın galip geldiği 18 maçın 9'u 2-1 bitti. Okan Buruk'un takımı üç kez 1-0, bir kez de 3-2 kazandı.



Aslan ligde 45 puanla liderlik koltuğunda otururken, 30 puanı tek farklı galibiyetlerle hanesine yazdırdı. Galatasaray tek farklı galibiyetler dışında ligde bir kez 7-0 (Başakşehir), bir kez 4-0 (Hatayspor), bir kez 3-0 (Fenerbahçe), bir kez de 2-0 (Fatih Karagümrük) kazandı.





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