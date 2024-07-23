Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi.
İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO
Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.
İLK TEMAS 1.5 AY ÖNCE
Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.
ALEXANDER BAH KİMDİR?
26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi.
İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO
Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.
İLK TEMAS 1.5 AY ÖNCE
Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.
ALEXANDER BAH KİMDİR?
26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
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