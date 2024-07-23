Galatasaray'dan sağ beke flaş hamle: Alexander Bah

Galatasaray, Benfica'nın 26 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Alexander Bah ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sağ beke flaş hamle: Alexander Bah
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23 Temmuz 2024 22:28
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 22:52
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi. 

İLK TEKLİF 12 MİLYON EURO

Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'luk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.



İLK TEMAS 1.5 AY ÖNCE

Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi. 

ALEXANDER BAH KİMDİR?

26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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