Galatasaray'dan orta sahaya iki yıldız birden!

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray, flaş transferler için harekete geçti.
Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve serbest oyuncu Adrien Rabiot ile ilgileniyor.
İLK GÖRÜŞME YAPILACAK
Osimhen için İtalya'ya giden Galatasaraylı yöneticiler, McKennie için de bir görüşme gerçekleştirecek.
RABIOT: G.SARAY KABUL ETTİ AMA...
Öte yandan Galatasaray, Adrien Rabiot'un 7-8 milyon avroluk maaşını karşılamayı kabul etti.
Rabiot, ayın 4'üne kadar Galatasaray'a haber vereceğini ve istediği teklif gelmemesi hâlinde gelebileceğini iletti.
Galatasaray yönetimi iki oyuncudan birini bitirmek için görüşmelerini sürdüyor.
Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve serbest oyuncu Adrien Rabiot ile ilgileniyor.
İLK GÖRÜŞME YAPILACAK
Osimhen için İtalya'ya giden Galatasaraylı yöneticiler, McKennie için de bir görüşme gerçekleştirecek.
RABIOT: G.SARAY KABUL ETTİ AMA...
Öte yandan Galatasaray, Adrien Rabiot'un 7-8 milyon avroluk maaşını karşılamayı kabul etti.
Rabiot, ayın 4'üne kadar Galatasaray'a haber vereceğini ve istediği teklif gelmemesi hâlinde gelebileceğini iletti.
Galatasaray yönetimi iki oyuncudan birini bitirmek için görüşmelerini sürdüyor.
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