Galatasaray'dan orta sahaya iki yıldız birden!

Victor Osimhen transferinde sona gelen Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve serbest oyuncu Adrien Rabiot için görüşmelerini sürdürüyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya iki yıldız birden!
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02 Eylül 2024 18:46
Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray, flaş transferler için harekete geçti.

Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve serbest oyuncu Adrien Rabiot ile ilgileniyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILACAK

Osimhen için İtalya'ya giden Galatasaraylı yöneticiler, McKennie için de bir görüşme gerçekleştirecek.

RABIOT: G.SARAY KABUL ETTİ AMA...

Öte yandan Galatasaray, Adrien Rabiot'un 7-8 milyon avroluk maaşını karşılamayı kabul etti.

Rabiot, ayın 4'üne kadar Galatasaray'a haber vereceğini ve istediği teklif gelmemesi hâlinde gelebileceğini iletti.

Galatasaray yönetimi iki oyuncudan birini bitirmek için görüşmelerini sürdüyor.

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