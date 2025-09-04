04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'dan milli yıldıza kanca: Bertuğ Yıldırım

Galatasaray, forvet rotasyonunu güçlendirmek için Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.

calendar 04 Eylül 2025 11:54
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan milli yıldıza kanca: Bertuğ Yıldırım
UEFA listesinin bildirilmesine rağmen Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iyi ve güçlü bir ilk 11 kurmayı başarsa da, rotasyona hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Kadroda santrafor pozisyonunda görev yapabilen Victor Osimhen ve Mauro Icardi dışında bir alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar, öncelikle bu mevkiye bir takviye yapmak için harekete geçti.



Takvim'in haberine göre Galatasaray, Rennes forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etmek istiyor.

HATAYSPOR'DAN RENNES'E TRANSFER OLMUŞTU

2023 yılında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ, ilk sezonunda çok fazla forma şansı bulamamıştı.

GEÇEN SEZONU GETAFE'DE GEÇİRDİ 

Geçtiğimiz sezonu ise La Liga ekibi Getafe'de kiralık geçiren genç futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımına döndü.

BU SEZON 2 DAKİKA SÜRE ALDI 

Bu sezon ise yine çok fazla forma şansı bulamayan Bertuğ, 3. haftası geride kalan Ligue 1'de yalnızca 1 maçta 2 dakika süre alabildi.

Yeterince forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki forvet, daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Galatasaray'ın da forvet rotasyonunda eksiklik hissettiği noktada milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

 

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli futbolcunun 2 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. A Milli Takım'ın da geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım bu güne kadar 5 kez milli formayı sırtına geçirirken 2 de gol attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

2 sezon önce 5 milyon 400 bin Euro bedelle Rennes'e transfer olan Bertuğ, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Getafe'de 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti. 

