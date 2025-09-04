Galatasaray'dan milli yıldıza kanca: Bertuğ Yıldırım

UEFA listesinin bildirilmesine rağmen Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Yaz transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iyi ve güçlü bir ilk 11 kurmayı başarsa da, rotasyona hamleler yapmaya hazırlanıyor.



Kadroda santrafor pozisyonunda görev yapabilen Victor Osimhen ve Mauro Icardi dışında bir alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar, öncelikle bu mevkiye bir takviye yapmak için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Rennes forması giyen 23 yaşındaki milli futbolc'ı transfer etmek istiyor.2023 yılında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ, ilk sezonunda çok fazla forma şansı bulamamıştı.Geçtiğimiz sezonu ise La Liga ekibi Getafe'de kiralık geçiren genç futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımına döndü.Bu sezon ise yine çok fazla forma şansı bulamayan Bertuğ, 3. haftası geride kalan Ligue 1'de yalnızca 1 maçta 2 dakika süre alabildi.Yeterince forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki forvet, daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.Galatasaray'ın da forvet rotasyonunda eksiklik hissettiği noktada milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli futbolcunun 2 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. A Milli Takım'ın da geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım bu güne kadar 5 kez milli formayı sırtına geçirirken 2 de gol attı.2 sezon önce 5 milyon 400 bin Euro bedelle Rennes'e transfer olan Bertuğ, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Getafe'de 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti.