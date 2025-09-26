26 Eylül
Galatasaray'dan Liverpool öncesi taraftara sürpriz!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği dev maç öncesi stadyum atmosferini ateşlemek için taraftar liderleriyle özel toplantılar yaptı.

Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Liverpool öncesi taraftara sürpriz!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi hem saha içinde hem tribünlerde hazırlıklarını sürdürüyor.
 
Sarı kırmızılı camiada maçın atmosferini daha da ateşli hale getirmek için taraftar liderleriyle özel toplantılar gerçekleştirildi.
 
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Koreografi değil ama seyircinin daha motive olması, maç boyunca desteğini sürdürmesi için bir sürpriz hazırlıyoruz. Stadyum olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Takımın da Okan Buruk liderliğinde en iyi şekilde hazırlandığına inanıyorum" dedi.
 
Bahçetepe, Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Nijeryalı golcünün Liverpool maçında sahada olacağını belirten Bahçetepe, "Çok şükür Victor Osimhen'in sağlığı yerinde. Sahadaki yerini alacak, formasını giyecek. Liverpool maçını kastediyorum, Alanyaspor maçını bilmiyorum. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
