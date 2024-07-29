Galatasaray'dan Köhn için B planı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Almanya ve Rusya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği Derrick Köhn için planını yaptı. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün satılması halinde ilk aday olarak flaş bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Köhn için B planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2024 08:58
Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray'da oynayan futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'da geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan Derrick Köhn, Bundesliga ve Rusya Premier Lig kulüplerinin yakın radarında.

İlk etapta oyuncuyu kadroda tutmak isteyen Galatasaraylı kurmayların tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi düşündüğü öğrenildi.

İŞTE GALATASARAY'IN B PLANI

Takvim'in haberine göre Aslan, Köhn'ün satılması halinde Sevilla'da görev alan Arjantinli sol bek, Marcos Acuna'yı B planı olarak belirledi.

32 yaşında ve 1.72 boyundaki Acuna'ya 4 milyon Euro değer biçiliyor. Tangocu'nun, kulübü Sevilla ile sözleşmesi ise 2025'e kadar sürüyor. Acuna geçen sezon 26 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.

SKORER BİR BEK

Acuna, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 421 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol, 67 asist katkısı vermeyi başardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery