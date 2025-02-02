Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki: "Gideceksiniz!"

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından flaş bir açıklama yaptı

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki: 'Gideceksiniz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 22:10
Son güncelleme 02 Şubat 2025 22:16
Galatasaray'dan, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından hakem tepkisi geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, MHK ve VAR hakemleri için açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"

 

 

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery