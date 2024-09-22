Galatasaray'dan derbi sonrası prim kararı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin ardından takıma prim verme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi sonrası prim kararı!
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22 Eylül 2024 13:02
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden 3-1'lik galibiyetle çıktı.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetim de harekete geçti. Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesi prim belirlememişti ancak Kadıköy'de alınan galibiyetin ardından takıma prim verilme kararı alındı.

Galatasaray Yönetimi, derbi öncesi de oyuncuların geçmişe dönük alacaklarına yönelik önemli bir ödeme gerçekleştirmişti.

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