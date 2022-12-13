Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, yerli bir isimle savunma hattını güçlendirme kararı aldı.İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip olan Aslan, Samet'in yüksek maliyeti nedeniyle Cenk Özkaçar için de bonservisini elinde tutan Lyon ile temasa geçme kararı aldı..Galatasaray, 22 yaşındaki genç oyuncuyu satın almak için 2.5 milyon euro civarı bir rakam belirlediği öğrenildi..Galatasaray için bu transferin önündeki en büyük engel Valencia... İspanyol ekibi, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Cenk'i kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle genç oyuncunun Valencia'dan ayrılması gerekiyor. İspanyol ekibinde yeterli şansı bulamayan genç stoperin de ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor..La Liga'nın ilk 10 haftasında süre alamayan genç oyuncu, ardından 3 maçta 237 dakika görev yaptı... İspanyol ekibin, şans bulamayan Cenk'i ocakta bırakma ihtimali yüksek görülüyor..Sol stoper olan 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Lyon'un tavrı ve taleplerine göre transfer formülünü netleştirecek..Valencia, Cenk Özkaçar'ı, 500 bin euro'ya kiralamış, 5 milyon euro da satın alma opsiyonu konulmuştu.Galatasaray, bu sezon Gattuso'nun şans vermediği oyuncu için hem Valencia hem de bonservisini elinde bulunduran Lyon ile devre arasında masaya oturacak.Altınordu ve Altay altyapısında yetişen Özkaçar, 2020 yılında 1.5 milyon euro'ya Lyon'a transfer olmuştu. Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Futbolcunun transfer durumu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlanmış durumda.