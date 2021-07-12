Galatasaray'dan Boluspor'a kiralandı

Boluspor, Galatasaray'dan 18 yaşındaki Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Boluspor'a kiralandı
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12 Temmuz 2021 21:42
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladıkları genç oyuncu Emin Bayram'ı bir kez daha kadrosuna kattı.

Boluspor, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, "Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.


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