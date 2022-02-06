Galatasaray'dan Alanyaspor maçı açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



"GÖRDÜĞÜM EN İYİ HAZIRLIKLARDAN"



"Futbolcuların odalarında yaşananlarla (nargile, kumar) ilgili çıkan haberler gerçek mi?" sorusuna cevap veren Nihat Kırmızı "Kampla ilgili söylentilerin hepsi yalan ve yalanladık. Bu haberler neden çıkartılıyor anlamıyorum. Yönetimi kötülemek isterken Galatasaray'a zarar veriyorlar. Galatasaray düşmanlığı yapılıyor. Bu konuyu hukukçulara bıraktık. Çok iyi değil mükemmel bir şekilde Alanya maçına hazırlandık. Hoca ve yardımcılarının futbolcularla uyumu çok iyi. Gördüğüm en iyi hazırlıklardan biri oldu." dedi.



PROTESTO İDDİALARINA CEVAP



"Yenilgi halinde bir protesto olacağı söyleniyor" hatırlatması üzerine sarı-kırmızılı yönetici "Biz işimize bakıyoruz. Her şey galibiyete bakar" açıklamasını yaptı.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



"Galatasaray'da transfer kapandı mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihat Kırmızı "Son ana kadar her şey olabilir. Alanya maçının sonucuna göre de transferde değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.





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