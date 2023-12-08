Galatasaray'dan 21 yıl sonra ilk!

2023-2024 Süper Lig sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray, lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç sahada yedide yedi yaparak başladı. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyı son olarak 2002-2003 sezonunda yakalamıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 21 yıl sonra ilk!
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08 Aralık 2023 22:56
Süper Lig'de ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 21 yıl sonra ilki başardı.

2023/24 Süper Lig sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım olan Okan Buruk'un ekibi, lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç sahada yedide yedi yaparak başladı.

Galatasaray, bu başarıyı son olarak 2002-2023 sezonunda yaşamıştı.

Galatasaray'ın sezona iç sahada yedide yediyle başladığı yıllar:

2023/24
2002/03
2001/02
1974/75

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