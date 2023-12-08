Galatasaray'dan 21 yıl sonra ilk!

Süper Lig'de ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 21 yıl sonra ilki başardı.
2023/24 Süper Lig sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım olan Okan Buruk'un ekibi, lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç sahada yedide yedi yaparak başladı.
Galatasaray, bu başarıyı son olarak 2002-2023 sezonunda yaşamıştı.
Galatasaray'ın sezona iç sahada yedide yediyle başladığı yıllar:
2023/24
2002/03
2001/02
1974/75
2023/24 Süper Lig sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım olan Okan Buruk'un ekibi, lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç sahada yedide yedi yaparak başladı.
Galatasaray, bu başarıyı son olarak 2002-2023 sezonunda yaşamıştı.
Galatasaray'ın sezona iç sahada yedide yediyle başladığı yıllar:
2023/24
2002/03
2001/02
1974/75
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