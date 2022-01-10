Galatasaray'dan 20 sayı fark

Galatasaray Nef, ING Basketbol Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u 98-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan 20 sayı fark
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10 Ocak 2022 00:47
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-78 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Trimble 21, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 5, Okben Ulubay 12, Kravish 14, Rıdvan Öncel 11, Canberk Kuş 2, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Eray Aydoğan 1, Ege Arar 7, Blackshear 9

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Enes Berkay Taşkıran 11, Bruinsma 12, Miller 13, Herun 9, White 8, Caner Erdeniz 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Mustafa Kurtuldum 4, Kadir Bayram 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2,

1. Periyot: 28-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 74-58


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