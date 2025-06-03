Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı tarihi sezonun ardından kadrosunu güçlendirme hedefiyle harekete geçti.



LOVRO MAJER GÜNDEMDE



Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yerini doldurmak için Wolfsburg forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Lovro Majer'i gündemine aldı.

Galatasaray, Majer için resmi görüşmelere başladı. Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama ya da pazarlıkla daha uygun bir bonservis bedeliyle anlaşma hedefinde olduğu ifade ediliyor.27 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Lovro Majer, bu sezon Wolfsburg formasıyla 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.78 boyundaki oyuncu, hem 10 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Hırvatistan Milli Takımı ile 34 kez sahaya çıkan Majer, oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle dikkat çeken bir isim.