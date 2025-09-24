Galatasaray'dan 10 milyon euro gelir!

Rams Park'ı led tabela ile süsleyen Galatasaray, ciddi bir geliri kasasına koydu.
Galatasaray, RAMS Park'ı led tabela ile süslemesinin ardından bu hamleyle birlikte 10 milyon euroyu kasasına koydu.
Aslantepe'de yeniliklere devam eden sarı-kırmızılı kulüp, skor tabelasını da değiştirme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim daha büyük bir skor tabelası siparişi verdi.
