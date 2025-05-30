Galatasaray'da veda günü!

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı sezonun son maçı vedalara sahne olacak.
SON KEZ KALEDE
RAMS Park'taki mücadelede duygusal anlar yaşanacak. Fernando Muslera, son kez Galatasaray kalesini koruyacak.
19 KUPA KAZANDI
İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, bu akşam Galatasaray'a resmen veda edecek.
MERTENS DE VEDA EDİYOR
Takımdan ayrılacak bir başka isim olan Dries Mertens de son kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.
Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu.
100 MAÇLA VEDA
Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.
TARAFTARDAN HAZIRLIK
Öte yandan Galatasaray tribünlerinde günlerdir Mertens ve Muslera için koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.
SON KEZ KALEDE
RAMS Park'taki mücadelede duygusal anlar yaşanacak. Fernando Muslera, son kez Galatasaray kalesini koruyacak.
19 KUPA KAZANDI
İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, bu akşam Galatasaray'a resmen veda edecek.
MERTENS DE VEDA EDİYOR
Takımdan ayrılacak bir başka isim olan Dries Mertens de son kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.
Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu.
100 MAÇLA VEDA
Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.
TARAFTARDAN HAZIRLIK
Öte yandan Galatasaray tribünlerinde günlerdir Mertens ve Muslera için koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.
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