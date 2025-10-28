28 Ekim
Galatasaray'da transfer harekatı: İtalya'dan iki yıldız

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına karşı Ademola Lookman'ı radarına alırken, orta saha için de Hakan Çalhanoğlu transferine yeniden düğmeye bastı.

28 Ekim 2025 08:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da transfer harekatı: İtalya'dan iki yıldız




Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da ara transfer dönemi için kadro planlamalarına hız verdi.
 
Sarı-Kırmızılıların en sıcak gündem maddesi ise Barış Alper Yılmaz'ın durumu.
 
 
BARIŞ ALPER KRİZİ TAM OLARAK ÇÖZÜLMEDİ
 
Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen ancak yönetimin kararıyla takımda kalan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın yüzü hala gülmüyor.
 
Yönetim ve teknik heyet sorunları bastırmaya çalışsa da, son haftalardaki maç performansları oyuncunun huzursuzluğunu açıkça ortaya koydu.
 
Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftar tepkisiyle karşılaşan, Göztepe maçında ise tribünlerle arayı yumuşatan Barış, bu kez de performans düşüklüğü nedeniyle devre arasında kenara alındı.
 
Bu gelişmelerin ardından Barış'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yeniden masaya yatırıldı.
 
 
GALATASARAY'IN ALTERNATİFİ LOOKMAN
 
Barış'ın olası ayrılığına karşılık Galatasaray yönetimi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine aldı.
 
Bu sezon İtalyan ekibinde istediği forma şansını bulamayan 28 yaşındaki Nijeryalı forvetin piyasa değeri 40 milyon Euro seviyesinde.
 
Vatandaşı Victor Osimhen'in de Galatasaray formasıyla birlikte oynamayı arzuladığı Lookman için Sarı-Kırmızılılar hem oyuncu cephesiyle hem de Atalanta ile temaslarını sürdürüyor.
 
 
ORTA SAHA TAKVİYESİ: HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU
 
Cim Bom'un transfer planlarındaki bir diğer önemli isim ise Hakan Çalhanoğlu. Torreira ve İlkay Gündoğan'ın eksikliğinde Göztepe karşısında orta sahada kriz yaşayan Galatasaray, bu bölgeye yıldız bir takviye yapmak istiyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde Milano'da bizzat görüşme yaptığı Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olan Galatasaray formasını giymeye sıcak bakıyor.
 
Yaz döneminde Inter'in 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği milli futbolcu için Sarı-Kırmızılılar 10-15 milyon Euro aralığında bir teklif hazırlığında.
 
Galatasaray yönetimi, iki yıldız transferini de aynı dönemde bitirip hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek istiyor.
