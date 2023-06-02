Galatasaray'da stadyumda taraftara açık antrenman iptal oldu

Galatasaray'da derbi için biletlere inanılmaz bir talep oluştu.
Ortalama 50 bin kapasiteli Nef Stadyumu'na derbi için 500 bin bilet başvurusu geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim de krizi fırsata çevirmek için düğmeye basmıştı.
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçından bir gün önce Nef Stadyumu'nda taraftara açık idman yapacak ve böylece dev derbiye bilet bulamayan taraftarın bir kısmı şölen havasında geçecek derbi öncesinde takımıyla buluşacaktı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu plan tamamen iptal oldu.
Derbiye konsantre olmak isteyen Aslan, Nef Stadyumu'nun zemininin bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Plan rafa kalktı
Aynı zamanda şampiyonluk kutlamaları için organizasyon konusunda stadyumda görevli personeller buluyor. Bu yüzden taraftara açık yapılacak idman rafa kaldırıldı. Cim Bom, bunun yerine bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık idman gerçekleştirecek.
Ortalama 50 bin kapasiteli Nef Stadyumu'na derbi için 500 bin bilet başvurusu geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim de krizi fırsata çevirmek için düğmeye basmıştı.
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçından bir gün önce Nef Stadyumu'nda taraftara açık idman yapacak ve böylece dev derbiye bilet bulamayan taraftarın bir kısmı şölen havasında geçecek derbi öncesinde takımıyla buluşacaktı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu plan tamamen iptal oldu.
Derbiye konsantre olmak isteyen Aslan, Nef Stadyumu'nun zemininin bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Plan rafa kalktı
Aynı zamanda şampiyonluk kutlamaları için organizasyon konusunda stadyumda görevli personeller buluyor. Bu yüzden taraftara açık yapılacak idman rafa kaldırıldı. Cim Bom, bunun yerine bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık idman gerçekleştirecek.