Galatasaray'da son 40 yılın en kötü dönemi

48 puanla 13. olan Galatasaray, kalan 2 maçı da kazanamazsa iyice dibi görüp, 16.'lığa kadar düşebilir! İkisinden de galip ayrılması halinde bile çıkacağı en yüksek mevki 9. sıra...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da son 40 yılın en kötü dönemi
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14 Mayıs 2022 09:44
Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

Bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 6 puan alınması halinde en iyi ihtimalle 9. sıraya çıkacak ancak puan kaybetmeye devam ederse 16. sıraya kadar inebilir.

Galatasaray en son 1981-82 sezonunda şampiyonluk potasına değil düşme hattına daha yakındı. Sarı-kırmızılılar, o dönem 17 takımla oynanan ligi 11. sırada tamamlamıştı.

6 PUAN ALSA BİLE DOKUZUNCU

Aslan'ın, kalan iki karşılaşmada Adana Demirspor ve Antalyaspor'u devirememesi halinde ilk 10 dışında kalması söz konusu. Bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 50 golle en fazla gol yediği sezonu yaşayan Cimbom'un averajı da -3... 

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