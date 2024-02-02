Galatasaray'da sol bek için yeni gelişme: Francisco Moura

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Famalicao forması giyen sol bek Francisco Moura için yaptığı teklif reddedildi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sol bek için yeni gelişme: Francisco Moura
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02 Şubat 2024 10:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek hamlesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, amalicao forması giyen Francisco Moura için teklif yaptı.

Haberde Galatasaray'ın 500 bin euro kiralama bedeli ve "sezonun geride kalan resmi maçlarının en az %25'inde ilk 11 oynarsa: zorunlu satın alma 2.5 milyon euro olarak devreye girer" maddesi içeren bir teklif yaptığı ancak Famalicao'nun bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Portekizli sol bek, bu sezon Famalicao formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.



 
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