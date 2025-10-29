Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'da umut ışığı doğdu.
Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Singo'nun Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi.
Takımla çalışmalara başlaması beklenen Singo'da son karar Okan Buruk'un olacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez de cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Singo'nun oynamaması durumunda Trabzonspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın yanında stoper için Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Mario Lemina forma adayı olarak ön plana çıkıyor.
Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Singo'nun Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi.
Takımla çalışmalara başlaması beklenen Singo'da son karar Okan Buruk'un olacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez de cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Singo'nun oynamaması durumunda Trabzonspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın yanında stoper için Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Mario Lemina forma adayı olarak ön plana çıkıyor.