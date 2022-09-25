Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya müjde!

Galatasaray formasıyla performansını ciddi şekilde yukarı çıkaran Sergio Oliveira'ya milli takım müjdesi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya müjde!
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25 Eylül 2022 14:05
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Son dönemde performansını ciddi şekilde yükselten Sergio Oliveira'ya müjdeli bir haber kapıda.

Portekiz Milli Takımı yetkililerinin tecrübeli yıldızı yeniden takip altına aldığı ve önümüzdeki dönemde canlı olarak da Oliveira'yı izleyeceği öğrenildi.

13 kez Portekiz formasını giyen Sergio Oliveira, buna karşın 1 yılı aşkın süredir de milli takımdan uzak.

30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı. 

 
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