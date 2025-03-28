Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!

Galatasaray'da ağrıları olan Roland Sallai, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmana katılmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!
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28 Mart 2025 19:27
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Roland Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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