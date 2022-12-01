Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Sergio Oliveira'nın yokluğunda orta sahada kimin görev alacağı merak konusu.Torreira'nın partneri olarak ilk etapta Midtsjö ve Berkan ikilisinden biri düşünülse de teknik patron Okan Buruk'un planı farklı.Özellikle İstanbulspor karşılaşmasında hücumcu bir kadroyla sahada olmak isteyen Buruk'un, Juan Mata'yı 8 numaraya çekerek, oyun kurma görevini İspanyol yıldıza vermeye hazırlandığı öğrenildi.