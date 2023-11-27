Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan'da şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Teknik patronAlanyaspor mücadelesinde orta sahada görev yapanvegösterdiği performans ile galibiyetin mimarlarından oldu. Fakat Manchester United mücadelesinde bu bölgede değişiklikler yapılacak.Sol kanatta Wilfried Zaha'nın oynaması kesin.Okan Buruk;vearasında seçim yapacak. Kerem, son maçta yorgun olduğu için sahada değildi. Mertens ise harika oyunuyla takımını sırtladı. Buruk'un, Kırmızı Şeytanlar karşısında yapacağı tercihi ise maç gününde belirlemesi bekleniyor.Bu arada Buruk, sisteminin istediği gibi işlemesinden bir hayli memnun. Genç teknik adam, normal şartlar altında Mertens'i, geçen sezon joker oyuncu gibi kullanacaktı. Yani Belçikalı'yı zaman zaman yedek oturtup, zaman zaman da 11'e sürecekti. Bu sezon kadronun genişlemesi ve eldeki oyuncuların form tutması sayesinde Mertens'i istediği gibi kullanabilecek. Ayrıca Okan Buruk, milli arada özel program alan Ndombele'nin performansının yükselmesinden de hayli memnun.