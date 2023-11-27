Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Teknik patron Okan Buruk, oynanacak kritik maçta rotasyon yapacak...
2 FORMAYA 3 ADAY VAR
Alanyaspor mücadelesinde orta sahada görev yapan Wilfried Zaha, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performans ile galibiyetin mimarlarından oldu. Fakat Manchester United mücadelesinde bu bölgede değişiklikler yapılacak.
Sol kanatta Wilfried Zaha'nın oynaması kesin. Ancak on numara ve sağ kanat için de 2 formaya tam 3 aday var. Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Hakim Ziyech arasında seçim yapacak. Kerem, son maçta yorgun olduğu için sahada değildi. Mertens ise harika oyunuyla takımını sırtladı. Buruk'un, Kırmızı Şeytanlar karşısında yapacağı tercihi ise maç gününde belirlemesi bekleniyor.
TAKIR TAKIR İŞLİYOR
Bu arada Buruk, sisteminin istediği gibi işlemesinden bir hayli memnun. Genç teknik adam, normal şartlar altında Mertens'i, geçen sezon joker oyuncu gibi kullanacaktı. Yani Belçikalı'yı zaman zaman yedek oturtup, zaman zaman da 11'e sürecekti. Bu sezon kadronun genişlemesi ve eldeki oyuncuların form tutması sayesinde Mertens'i istediği gibi kullanabilecek. Ayrıca Okan Buruk, milli arada özel program alan Ndombele'nin performansının yükselmesinden de hayli memnun.
2 FORMAYA 3 ADAY VAR
Alanyaspor mücadelesinde orta sahada görev yapan Wilfried Zaha, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performans ile galibiyetin mimarlarından oldu. Fakat Manchester United mücadelesinde bu bölgede değişiklikler yapılacak.
Sol kanatta Wilfried Zaha'nın oynaması kesin. Ancak on numara ve sağ kanat için de 2 formaya tam 3 aday var. Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Hakim Ziyech arasında seçim yapacak. Kerem, son maçta yorgun olduğu için sahada değildi. Mertens ise harika oyunuyla takımını sırtladı. Buruk'un, Kırmızı Şeytanlar karşısında yapacağı tercihi ise maç gününde belirlemesi bekleniyor.
TAKIR TAKIR İŞLİYOR
Bu arada Buruk, sisteminin istediği gibi işlemesinden bir hayli memnun. Genç teknik adam, normal şartlar altında Mertens'i, geçen sezon joker oyuncu gibi kullanacaktı. Yani Belçikalı'yı zaman zaman yedek oturtup, zaman zaman da 11'e sürecekti. Bu sezon kadronun genişlemesi ve eldeki oyuncuların form tutması sayesinde Mertens'i istediği gibi kullanabilecek. Ayrıca Okan Buruk, milli arada özel program alan Ndombele'nin performansının yükselmesinden de hayli memnun.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU