Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için formül aranıyor

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan krizini çözmek için Çaykur Rizespor ile görüşüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için formül aranıyor
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16 Ağustos 2021 10:41
Çaykur Rizespor ile sorunu hala çözemeyen Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkaramadı. Bu nedenle genç futbolcu, Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na giderek kampa giren sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson da kafile ile birlikte Giresun'a götürüldü.

Yeşil-mavili ekibin sportif direktörü Fahri Tatan, "Sekidika ile ilgimiz yok" dedi. Oğulcan konusunda Galatasaray ile el sıkışmalarına karşın oyuncular Emre Taşdemir ve Yunus Akgün'le anlaşamadıklarını belirten Tatan, "Çözüm için tek formül para. 1.2 milyon euro talep ediyoruz" yorumunu yaptı.

Bunun sonrasında Galatasaray Yönetimi'nin, bir kez daha Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile görüşerek bir formül aradığı ifade edildi.


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