Galatasaray'da Ndombele yeni şans istiyor

Tottenham'dan kiralandığı Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek yeni bir şans talep etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da Ndombele yeni şans istiyor
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19 Kasım 2023 12:17
Galatasaray'da milli ara dönüşündeki formu en merak edilen isimlerden biri de Tanguy Ndombele.

Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız orta sahanın sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi ve yerine transfer yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak Ndombele'nin teknik direktör Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, "Bir şans daha istiyorum" dediği ve çok iyi bir çalışma programı uyguladığı öğrenildi.

Buruk'un ilk yarıdaki kalan maçlarda da Ndombele'ye süre vereceği bildirildi. 

 
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