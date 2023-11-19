Galatasaray'da Ndombele yeni şans istiyor

Galatasaray'da milli ara dönüşündeki formu en merak edilen isimlerden biri de Tanguy Ndombele.
Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız orta sahanın sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi ve yerine transfer yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak Ndombele'nin teknik direktör Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, "Bir şans daha istiyorum" dediği ve çok iyi bir çalışma programı uyguladığı öğrenildi.
Buruk'un ilk yarıdaki kalan maçlarda da Ndombele'ye süre vereceği bildirildi.
Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız orta sahanın sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi ve yerine transfer yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak Ndombele'nin teknik direktör Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, "Bir şans daha istiyorum" dediği ve çok iyi bir çalışma programı uyguladığı öğrenildi.
Buruk'un ilk yarıdaki kalan maçlarda da Ndombele'ye süre vereceği bildirildi.