Galatasaray'da Muslera'dan mutlusu yok

37 yaşındaki Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, kariyerini Galatasaray'da sürdüreceği için hem kendisi hem de ailesinin çok mutlu olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera'dan mutlusu yok
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25 Mart 2024 08:40
Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Fernando Muslera, halinden bir hayli memnun.

RESMİ İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Uruguaylı file bekçisi ile Galatasaray Yönetimi, daha önce 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı.

Resmi imzanın ise kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

KENDİSİ DE AİLESİ DE ÇOK MUTLU

37 yaşındaki kalecinin de kariyerini Cim Bom'da sürdüreceği için hem kendisi hem de ailesinin çok mutlu olduğu öğrenildi.  

 
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