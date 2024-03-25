Galatasaray'da Muslera'dan mutlusu yok

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Fernando Muslera, halinden bir hayli memnun.
RESMİ İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR
Uruguaylı file bekçisi ile Galatasaray Yönetimi, daha önce 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı.
Resmi imzanın ise kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
KENDİSİ DE AİLESİ DE ÇOK MUTLU
37 yaşındaki kalecinin de kariyerini Cim Bom'da sürdüreceği için hem kendisi hem de ailesinin çok mutlu olduğu öğrenildi.
RESMİ İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR
Uruguaylı file bekçisi ile Galatasaray Yönetimi, daha önce 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı.
Resmi imzanın ise kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
KENDİSİ DE AİLESİ DE ÇOK MUTLU
37 yaşındaki kalecinin de kariyerini Cim Bom'da sürdüreceği için hem kendisi hem de ailesinin çok mutlu olduğu öğrenildi.