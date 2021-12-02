Galatasaray'da koronavirüs vakası

Galatasaray'da 1 futbolunun koronavirüs testi pozitif çıktı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."





İLGİLİ VİDEO