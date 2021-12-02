Galatasaray'da koronavirüs vakası

Galatasaray, 1 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da koronavirüs vakası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 22:29
Galatasaray'da 1 futbolunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.