Galatasaray'da Kazımcan Karataş sesleri

Galatasaray 'dan sürpriz transfer hamlesi... İdari ibrasızlık sonrası seçim kararı alan ve başkanlık koltuğundan 30 Nisan itibarıyla ayrılacak olan Burak Elmas, potansiyelli bir genç oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katabilmek için düğmeye bastı. Ligden düşmeye hazırlanan Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş konusunda görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu girişimi anlaşma aşamasına getirip, son kararı ise yeni yönetime bırakmayı planlıyor. Bütçe kısıtlaması nedeniyle somut hamleler atamayan Elmas yönetimi, buna karşın Kazımcan'ın bonservisiyle ilgili olarak İzmir ekibiyle kısa süre içinde mutabakat sağlamayı hedefliyor.



Kaleciyi de istediler ama...



Elmas ve kurmaylarının, Altay'ın Polonyalı kalecisi Lis'le de ilgilendiği, ancak önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili henüz net bir gelişme olmadığından bu transferde somut bir adım atılmadığı öğrenildi.



Altay formasıyla bu sezon ligde 17 maça çıkan Kazımcan'ın 2 asisti var. Genç oyuncu zaman zaman sol önde ve sağ açıkta da görev yaptı.





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