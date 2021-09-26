Galatasaray'da kaptanlar dümene geçti!

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Arda ve Muslera'nın liderliğinde futbolcular kendi arasında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan zirvenin Florya'nın havasını değiştirdiği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kaptanlar dümene geçti!
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26 Eylül 2021 12:30
Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kaptan Arda Turan ve Fernando Muslera'nın liderliğinde futbolcular Florya'da toplantı gerçekleştirdi.

HERKES GÖRÜŞÜNÜ SÖYLEDİ

Kritik zirvede kötü gidişat masaya yatırıldı ve tüm oyuncular yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Toplantının takım içindeki motivasyonu artırdığı ve Göztepe maçı öncesi tam bir birlik beraberlik ortamı oluştuğu öğrenildi.

Özellikle Kayseri'de çok silik bir futbol sergileyen Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.


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